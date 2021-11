Hohe Anzahl von Einsätzen : 345 Einsätze für die saarländische Polizei in der Halloween-Nacht

Saarbrücken Eine Nacht mit einer hohen Anzahl an Einsätzen liegt hinter der Saar-Polizei. An Halloween mussten die Beamten dieses Jahr über 300 Mal ausrücken.

Einbruch in den Saarbasar in Saarbrücken endet für Einbrecher im Krankenhaus

Aus St. Ingbert wurde am Morgen eine Schlägerei vor einer Kneipe gemeldet, bei der ein 27-Jähriger schwer verletzt wurde. Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt außerdem am Saarbasar – dort verletzte sich ein Einbrecher beim versuchten Einsteigen in einen Aldi-Markt. In der Landeshauptstadt kam es laut Polizei außerdem wohl zu einer Schlägerei vor dem Club „blau“. Verletzt wurde hierbei allerdings anscheinend niemand.