Kollision auf der A 8 Höhe Saarwellingen : 20-jährige Beifahrerin stirbt nach schwerem Verkehrsunfall

Bei dem Unfall am Dienstagnachmittag wurden drei Personen verletzt. Die 20-jährige Beifahrerin eines der am Unfall beteiligten Fahrzeuge erlag am Donnerstag ihren schweren Verletzungen.

Bei dem schweren Unfall am Dienstag waren gegen 15 Uhr ein Pkw und ein Kleintransporter auf der A 8, Höhe Anschlussstelle Saarwellingen in Fahrtrichtung Luxemburg, miteinander kollidiert. Der Pkw geriet nach der Kollision in Vollbrand. Sowohl die 19-jährige Fahrerin als auch die 20-jährige Beifahrerin wurden von Ersthelfern aus dem brennenden Auto gerettet.

Beide wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hatte, seien die Verletzungen der Beifahrerin lebensgefährlich - sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Winterberg Klinikum nach Saarbrücken gebracht, um notoperiert zu werden. Laut Polizei teilte das Klinikum dann am Donnerstag mit, dass die 20-Jährige am frühen Morgen an ihren Verletzungen verstorben sei.