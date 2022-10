St. Wendel : Fast zwei Jahre nach Überfall auf Familie: Polizei fasst weiteren Räuber

St. Wendel/Friedrichsthal Die Polizei hat am Donnerstag einen 31-Jährigen aus Friedrichsthal festgenommen. Der Mann soll Teil eines bewaffneten Einbrecher-Trios gewesen sein, das im Dezember 2020 eine Familie in St. Wendel in ihrem Haus überfiel.

Im Dezember 2020 überfielen laut Polizei zwei Männer im Alter von 30 und 31 Jahren aus dem Saarland und ein 21-Jähriger aus Rheinland-Pfalz eine Familie in St. Wendel in ihrem Haus. Die maskierten und bewaffneten Männer erbeuteten Schmuck und flüchteten anschließend in einem Auto mit gestohlenem Kennzeichen.

Blitzer-Foto erleichtert Ermittlungen der Polizei

Auf der Flucht wurde das Trio jedoch von einem Blitzer erfasst. Ermittlungen des Fachdezernats für Qualifizierte Eigentumskriminalität führten schließlich zur Identifizierung der Tatverdächtigen. Der Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Saarbrücken erließ drei Haftbefehle.