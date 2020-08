Fahrer möglicherweise alkoholisiert : 18-Jähriger kollidiert fast mit Polizeistreife und kracht in Baum

18-Jähriger kollidiert fast mit Polizeistreife und kracht in Baum

Merzig Ein junger Mann ist bei Brotdorf von der Landstraße abgekommen, nachdem er beinahe eine Polizeistreife gerammt hätte. Er liegt mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

Ein 18 Jahre alter Mann ist in der Nacht auf Freitag mit einem weißen Kastenwagen von der Landstraße 158 zwischen Mettlach und Brotdorf abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Losheim. Der Fahrer fuhr ohne ersichtlichen Grund in der langgezogenen Linkskurve auf der Gegenfahrbahn. Dort kam ihm eine Polizeistreife entgegen. Diese konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver verhindern.