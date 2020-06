Widerstand gegen Festnahme in Kleinblittersdorf : 18-Jähriger aus St. Ingbert bespuckt Polizisten mit Blut

Kleinblittersdorf Als Beamte am Klitterdorfer Bahnhof einer hilflosen, betrunkenen Frau helfen wollen, mischt sich plötzlich ein unter Drogen stehender Unbeteiligter ein.

Am späten Mittwochabend, 17. Juni, kam es am Bahnhof in Kleinblittersdorf wegen einer betrunkenen Dame zu einem Polizeieinsatz. Die Frau war so betrunken, dass sie hilflos war und sich nicht sich selbst überlassen werden konnte, teilte die Polizei mit. Als die Polizisten gerade dabei waren, sich um die 41-Jährige zu kümmern, schrie ein 18-jähriger Mann aus St. Ingbert herum und fiel den Beamten ins Wort. Sie erteilten ihm einen Platzverweis, woraufhin der junge Mann immer aufbrausender wurde. Er schlug und trat wütend gegen das Haltestellenhäuschen der Saarbahn. Schließlich ging er auf die Beamten los. Sie nahmen ihn daraufhin fest. Dabei leistete der Mann erheblichen Widerstand. Beide Polizisten erlitten Schürfwunden. Der junge Mann hatte letztlich eine blutige Unterlippe. Mit seinem Blut bespuckte er noch einen der Beamten auf die Uniform. Der St. Ingberter verbrachte die Nacht daraufhin in der Gewahrsamszelle. Offensichtlich stand der 18-Jährige unter Drogeneinfluss. Um die alkoholisierte Frau musste sich ein anderes Kommando kümmern.