Schwere Kollision auf der L133 17-Jähriger aus Freisen bei Motorradunfall lebensgefährlich verletzt

Demnach ereignete sich der Unfall gegen 11.40 Uhr bei Freisen-Reitscheid an der Abzweigung nach Gehweiler. Der 17-Jährige aus Freisen fuhr laut Polizei mit seinem Cross-Motorrad die Landstraße aus Richtung Freisen kommend in Richtung Furschweiler entlang. Ein 48-jähriger Mann aus Oberthal war zeitgleich mit seinem Wagen auf der L310 aus Richtung Gehweiler unterwegs, bog nach links auf die L133 in Richtung Freisen ab und missachtete dabei nach aktuellem Ermittlungsstand die Vorfahrt des 17-Jährigen.