Nach einwöchigem Koma 16-jähriger E-Roller-Fahrer stirbt nach schwerem Verkehrsunfall in Neunkirchen

Im Neunkircher Stadtteil Wiebelskirchen kam es am 9. März gegen 1 Uhr nachts zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem E-Roller, auf dem zwei Jugendliche aus dem Landkreis Neunkirchen unterwegs waren. Die beiden 16-Jährigen fuhren auf dem Fahrradschutzstreifen in der Kuchenbergstraße. Auf Höhe der Esso-Tankstelle geriet ein Autofahrer in den Gegenverkehr und kollidierte frontal mit dem E-Roller.