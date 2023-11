Bundesweite Fahndung Sie soll ihren Ex-Freund gefoltert haben – 16-jährige Tatverdächtige aus Bexbach zufällig in Dortmund gefasst

Das Amtsgericht Saarbrücken hatte vor einigen Wochen den Untersuchungsbefehl ausgesprochen, seitdem fehlte von der Verdächtigen jede Spur. Wo sich die Jugendliche in der Zwischenzeit aufgehalten hat und was sie in Dortmund gemacht hat, ist laut Bundespolizei zunächst unklar. Die zuständigen Beamten sollen sie laut Pressemitteilung allerdings noch am Donnerstag ins Saarland überführt haben, wo sie einem Jugendrichter am Saarbrücker Amtsgericht vorgeführt worden ist.