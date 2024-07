Polizei sucht mit Foto 15-jähriges Mädchen aus Rheinland-Pfalz wird vermisst – könnte sich auch in Saarbrücken aufhalten

Die Polizei sucht nach einer vermissten 15-Jährigen. Qaniha Fatima K. hat am Sonntagabend, 21. Juli, gegen 17.30 Uhr ihr Zuhause in Niersbach im rheinland-pfälzischen Landkreis Bernkastel-Wittlich verlassen. Danach hat sich das Mädchen nicht mehr bei ihrer Familie gemeldet. Am Montagabend, 22. Juli, meldet ihre Mutter sie als vermisst.