Schwalbach Die Polizei hat den 13-Jährigen aus Schwalbach, der seit dem 31. August vermisst wurde, wieder gefunden.

Der seit dem 31. August vermisste Schüler aus Schwalbach ist am Freitagabend wieder aufgetaucht. Das teilte die Polizeiinspektion Völklingen am frühen Samstagmorgen mit. Die Beamten haben nach Hinweisen den 13-Jährigen am Freitag gegen 22 Uhr wohlauf gefunden.