Sturz aus zwölf Metern Höhe : Nach tragischem Unfall in Europa-Galerie: Neunjähriger außer Lebensgefahr

Nach tragischem Unfall in Europa-Galerie: Neunjähriger außer Lebensgefahr

Update Saarbrücken Beim Versuch, auf dem Handlauf der Rolltreppe nach unten zu fahren, hatte der Junge das Gleichgewicht verloren und war daraufhin zwölf Meter in die Tiefe gestürzt. Nach einer Woche geht es ihm inzwischen besser. In Behandlung ist er weiterhin.

Der neunjährige Junge, der am 2. September nach einem tragischen Unfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen in das Klinikum Saarbrücken gebracht wurde, ist mittlerweile außer Lebensgefahr. Er befindet sich aber noch in stationärer Behandlung.