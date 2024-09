SZ-Telefonratgeber Biologin klärt über gentechnisch veränderte Lebensmittel auf

Die Verbraucherzentrale Hamburg hat in einer Stichprobe in Supermärkten der Stadt 24 Produkte gefunden, die Zutaten aus gentechnisch verändertem Soja, Mais oder Zuckerrüben enthalten. „Werden in den Süßigkeiten und Riegeln Zutaten verwendet, die mit einem der neuen Verfahren gentechnisch verändert wurden, könnte die Kennzeichnung in Zukunft entfallen“, erläutert Weimar-Ehl. Die Verbraucherzentrale Saarland fordert, dass mithilfe von gentechnischen Verfahren erzeugte Pflanzen, Organismen und Tiere weiter gekennzeichnet werden – auch bei Verwendung neuer Gentechnik.