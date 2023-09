Konzert in Wiesbaden Ein Abend mit Billy Bragg: Pop und Politik, Dosenbier und Amen

Billy Bragg war immer für uns da. Wenn das Herz vor lauter Liebe platzen wollte („A lover sings“), wenn diese Liebe dann zerbrach und einfach alles am Boden lag („Valentine’s day is over“), wenn wir das Leben feierten („Sexuality“) und wenn es uns mal wieder in den Hintern trat und wir mit ihm haderten („Waiting for the great leap forwards“). Immer war Billy da, richtete uns auf, spendete Trost, gab uns die passenden Antworten und das Schöne: Er ist immer noch da. Seit 40 Jahren ist er das gute Gewissen der britischen Popmusik. Das will gefeiert werden.