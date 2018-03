Bilder unserer Träume

"Der Komponist hat nicht an den Pianisten gedacht", stöhnt André Parfenov auf, doch der Musiker lacht dabei. Denn der Komponist des neuen Ballettzyklus, der sich so schwierig spielen lässt, ist er selbst. Teils hat er die Musikstücke im Sommerurlaub geschrieben, teils in Leipzig, wo er an der dortigen Musikhochschule unterrichtet.

Die Stadt ist für ihn beziehungsreich. Dort nämlich wirkte vor 250 Jahren sein Lieblingskomponist Johann Sebastian Bach. "Seine Goldberg-Variationen waren Inspiration für meine eigene Komposition", merkt Parfenov an.

Und nicht nur für die Komposition. Auch Choreograph Robert North hat sich davon für sein neues Ballett "Nachtvariationen" inspirieren lassen. Es geht nämlich um einen jungen Mann, der in Schlaf fällt und dann verschiedene Traumbilder träumt. Die Tänzer stellen diese auf der Bühne dar. Auch Bachs Goldberg-Variationen sollen der Überlieferung nach dazu gedient haben, schlaflose Nächte auszufüllen.

Das Stück ist aber nur ein Teil des Ballettabends. "Wir zeigen drei Teile", erklärt Ballettdirektor North. Ein zweiter heißt "Für meine Tochter" und entstand Anfang der 80er Jahre für das dänische Fernsehen. Die Umsetzung des weltberühmten "Boléro" von Maurice Ravel beschließt dann den Abend. Im Orchestergraben am Klavier: André Parfenov. Auf der Bühne: das Ballettensemble des Krefelder Stadttheaters.

Premiere ist am nächsten Samstag, 7. April, um 19.30 Uhr. Restkarten sind noch erhältlich.

Weitere Vorstellungen: 11., 13., 20. April; 5. (18 Uhr), 12., 20. Mai; 24. (18 Uhr) Juni. Beginn: 19.30 Uhr. Karten an der Theaterkasse, Tel.: 805-125.