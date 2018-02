später lesen "Big Bang" mit dem Jugendorchester Teilen

Klassik Seit 2007 verfügt die Düsseldorfer Tonhalle - damals als erstes Konzerthaus in Deutschland - über ein eigenes Jugendsinfonieorchester (JSO). In der Reihe "Big Bang" stellt es regelmäßig sein Können unter Beweis - an dem Ort, wo sonst die Düsseldorfer Symphoniker und viele weltberühmte Orchester konzertieren: im Mendelssohn-Saal der Tonhalle. Jetzt spielt das JSO unter Leitung von Ernst von Marschall Bachs 3. Orchestersuite, Brahms' Konzert für Violine, Violoncello und Orchester in a-Moll und Weills "Kleine Dreigroschenmusik für Blasorchester".