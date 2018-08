später lesen Abends in Bielefelder Stadtbahn aufgegriffen Vierjähriger Ausreißer schleicht sich aus der Wohnung und geht auf Reisen Teilen

Ein unternehmungslustiger, vierjähriger Junge wurde am Freitagabend alleine in der Straßenbahn in Bielefeld aufgegriffen. Er hatte sich im Schlafanzug aus der elterlichen Wohnung geschlichen.