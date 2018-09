Mehr Arbeitsplätze aufs Land bringen

Beim Mangel an bezahlbaren Wohnungen für Bedürftige bleibt verschwiegen, dass es sich um Ballungszentren handelt. Die Infrastruktur wird laufend teurer, soziale Brennpunkte entstehen. Das Wohnen der Arbeitnehmer im Umland erhöht die Pendlerzahl. Man sollte Arbeitgeber aussiedeln, so entstehen Arbeitsplätze auf dem Land. Dort sind Wohnungen auch für Bedürftige bezahlbar. Mit dem Internet ist es egal, ob ein Unternehmen in Berlin oder Wadern sitzt. Wenn im Ballungszentrum keine neuen Wohnungen mehr gebraucht werden, steigen auch die Mieten nicht mehr. Neue Arbeitsplätze auf dem Land mindern die Landflucht.

Wilhelm Appel, Saarbrücken