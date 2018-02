Bewerten Sie die Leistung in Stuttgart

Trotzdem ist der Brasilianer in unserer Einzelkritik noch der beste Gladbacher, gemeinsam mit Jannik Vestergaard. Borussias Innenverteidigung stand bis auf die Fehlerkette beim 0:1 in der fünften Minuten relativ ordentlich. Vorne hatte Dieter Heckings Mannschaft ihre Probleme. Jetzt sind Sie an der Reihe: Bewerten Sie die Leistung der Borussen.

Wenn Sie die App "Borussia für Fans" nutzen, geht es hier zur Abstimmung.

(ame, jaso)