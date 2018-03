Bewerten Sie die Leistung gegen Leverkusen

Lars Stindl, Thorgan Hazard, Vincenzo Grifo, Raúl Bobadilla - sie alle erhalten in unserer Einzelkritik zum 0:2 gegen Leverkusen eine glatte Fünf. Die einzigen Lichtblicke in einer harm- und ideenlosen Gladbacher Mannschaft hießen Jannik Vestergaard und Denis Zakaria. Jetzt sind Sie an der Reihe: Bewerten Sie Borussias Leistung gegen Leverkusen.

(jaso)