Bewerten Sie die Leistung gegen Hoffenheim

Stindl beendete durch sein Tor zum zwischenzeitlichen 2:2 seine 1506 Minuten andauernde Torlosigkeit und bekam in unserer Einzelkritik eine glatte 2. Jonas Hofmann agierte weniger glücklich. Er war an allen Treffern der zweiten Halbzeit beteiligt – auch an denen der Gäste. Wie haben Sie die Leistung der Borussen gesehen?