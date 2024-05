SPD reagiert in aller Schärfe Beschmierte Wahlplakate empören Parteien

Wie Frank Schmidt (SPD) und Alexander Heinz (FDP) gegenüber der Saarbrücker Zeitung erklärten, wurden gleich mehrere Großplakate von SPD, FDP und Linken an der Ecke Wolfskaulstraße/Überhofer Straße großflächig beschmiert und übermalt. Auf der Facebook-Seite der SPD Riegelsberg schreibt die Partei: „Das hier ist echt der Hammer! An Böswilligkeit und Feigheit nicht mehr zu überbieten! Hier waren „Idioten“ am Werk, die meinen, dass sie uns mit solch einer Aktion einschüchtern können. Wir sagen euch hierzu eins: „Ihr seid echt arm dran, wenn ihr euch nur so artikulieren könnt. Ihr habt es verdient, zur Rechenschaft gezogen zu werden! Denn das, was ihr hier gemacht habt, ist Sachbeschädigung und keine politische Meinungsäußerung.“