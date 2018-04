Berufsfeuerwehr lässt in Mettmann ausbilden

Die Ausbildung zum Rettungssanitäter ist der Einstieg in den Rettungsdienst und damit ein wichtiger Meilenstein in der beruflichen Karriere der Wuppertaler Feuerwehrleute. Der erste Ausbildungsabschnitt umfasst 160 Stunden theoretische Ausbildung in der Bildungsakademie in Mettmann, bevor die angehenden Rettungssanitäter jeweils 160 Stunden als Praktikanten im Krankenhaus und auf der Rettungswache in Wuppertal ausgebildet werden. Nach ihren praktischen Abschnitten werden die erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten der Auszubildenden Anfang Juli in der Bildungsakademie im Rahmen der Prüfung zum Rettungssanitäter abgeprüft.

"Möglich macht dies die neu abgeschlossene Kooperation zwischen der Berufsfeuerwehr Wuppertal und der Bildungsakademie für Gesundheits- und Sozialberufe des Kreises Mettmann. Im Zuge des erhöhten Personalbedarfs bei den Feuerwehren und der begrenzten Ressourcen ist diese Kooperation Anfang des Jahres geschlossen worden", so Bodo Keißner-Hesse Leiter der Bildungsakademie.

Neben den elf Brandmeisteranwärtern ist eine Lehrkraft der Rettungsassistentenschule der Wuppertaler Feuerwehr an die Bildungsakademie abgeordnet worden, um die Ausbildung vor Ort tatkräftig zu unterstützten. Die ersten Tage haben für alle Beteiligten, nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, durchweg positive Eindrücke hinterlassen.

"Das ist für alle Beteiligten ein Novum, aber wir glauben, dass diese Zusammenarbeit für beide Seiten Vorteile bringt", erläutert der abgeordnete Medizinpädagoge der Feuerwehr Wuppertal, Michael Langner.

Weitere rettungsdienstliche Aus- und Fortbildungslehrgänge der Berufsfeuerwehr Wuppertal werden in diesem Jahr an der Bildungsakademie beginnen. "So starten im September 16 Auszubildende zum Notfallsanitäter der Feuerwehr Wuppertal ihre Ausbildung bei uns", kündigt John Bastian Etti, Fachbereichsleiter Rettungsdienst der Bildungsakademie, an.