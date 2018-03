später lesen DEL-Play-offs Berlin, Köln und Mannheim starten mit Siegen Teilen

Die Eisbären Berlin sind mit einem souveränen 4:1-Erfolg über die Grizzlys Wolfsburg in die Playoff-Viertelfinalserie der Deutschen Eishockey Liga gestartet. Durch den Auftaktsieg am Mittwoch ist der Club von Ex-Bundestrainer Uwe Krupp in der Best-of-Seven-Serie mit 1:0 in Führung gegangen. Auswärtserfolge schafften die Kölner Haie mit einem 4:1 bei den Nürnberg Ice Tigers und die Adler Mannheim mit einem 3:1 beim ERC Ingolstadt.