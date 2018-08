später lesen Polizeieinsatz in Bergisch Gladbach 24-jähriger Kölner schläft an roter Ampel ein - mit dem Fuß auf dem Bremspedal Teilen

Ein junger Kölner ist am frühen Donnerstagmorgen in seinem Auto an einer roten Ampel in Bergisch Gladbach eingeschlafen. Die Polizei musste einiges veranstalten, um den 24-Jährigen zu wecken. Seinen Führerschein ist er jetzt los.