Forschung : Beim scharfen Denken ermüdete Gehirnzellen dopen sich selbst

Göttingen (ml) Wer sich für Sport interessiert, vor allem Radrennen, hat schon von Epo gehört, einem berüchtigten Dopingmittel. Dieses Erythropoietin fördert die Bildung von roten Blutkörperchen und steigert dadurch angeblich die körperliche Leistungsfähigkeit.

Epo ist ein Eiweiß, das auch Nervenzellen im Gehirn schützen und regenerieren kann. Das haben Forscher vom Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin in Göttingen herausgefunden. Die Wissenschaftler berichten, dass geistige Herausforderungen in den Nervenzellen des Gehirns einen leichten Sauerstoffmangel auslösen. Forscher sprechen von funktioneller Hypoxie. Diese regt die Produktion von körpereigenem Epo an. Es wird vor allem in den Nieren, aber auch in der Leber und im Gehirn hergestellt. Bei einer Hypoxie bilden sich in den betroffenen Nervenzellen des Gehirns neue Andockstellen für das Epo, sogenannte Rezeptoren. Aus benachbarten Vorläuferzellen werden sogar neue Gehirnzellen gebildet, und die Zellen verbinden sich effektiver untereinander.