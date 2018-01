Bei Herzschwäche vor dem Flug mit dem Arzt sprechen

Nach einem kleinen Infarkt kann das unter Umständen schon nach fünf bis acht Tagen wieder in Ordnung sein. Für Patienten mit Herzschwäche ist es dabei überdies oft sinnvoll, in der Maschine einen Gangplatz in Toilettennähe zu buchen. Oft nehmen Herzpatienten Entwässerungsmittel ein, die den Harndrang fördern - und dieser kann durch den leichten Sauerstoffmangel in der Kabine verstärkt werden. Auch ist es ratsam, das Kabinenpersonal vorher über die eigene Situation aufzuklären.

(dpa)