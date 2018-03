Bedröppelte Schwafheimer mit leeren Händen

Böse Zungen behaupten mit Sicherheit: "Immer die gleiche Leier." Wenn es aber stimmt, dass Fußball-Landesligist SV Schwafheim prima gespielt hat und auch hätte gewinnen müssen, am Ende aber gegen die SpVgg. Sterkrade-Nord nach der 0:3 (0:1)-Heimpleite erneut mit leeren Händen dasteht, wird es schon schwieriger, die richtigen Worte zu finden.

"Man muss sich nur den Live-Stream angucken", sagt dann SVS-Coach Ralf Gemmer. Da hätte jeder sehen können, dass die Süd-Moerser einfach erneut nicht in der Lage waren, ihre Tore zu schießen. Ansonsten wäre an der Altdorferstraße am Donnerstag der Gastgeber als Sieger vom Platz gegangen.

Kevin Bodden und Bruder Meik hatten gleich zu Anfang jeweils die Führung auf dem Fuß. Doch beide Chancen endeten im aufkommenden Nachthimmel. Ähnlich machte es Stefan Schindler allein vor Nordler-Keeper Marcel Dietz. Die Kugel landet nicht im Tor.

Schlimm wurde es kurz vor dem Pausenpfiff, als bei einer Standardsituation der lange Pfosten ungedeckt blieb. "Das war anders abgesprochen", hadert Gemmer. Besnik Saljiji wollte den Ball aus der Gefahrenzone köpfen, erreichte aber nur eben dieses ungedeckte 16er-Eck, von wo aus Marc Walenciak für die Gäste traf (45.).

Die Pause tat den Gastgeber dann gar nicht gut, sie benötigten 15 Minuten, um ins Spiel zu kommen. Lars Dickmann hatte dann aber den Ausgleich auf den Fuß, der aber von der Torlinie geköpft wurde. Danach setzte er noch einen 20-Meter-Schuss denkbar knapp neben das Tor. Im Gegenzug konnte erst Samet Uz nicht klären und SVS-Keeper Tobias Prigge griff neben den Ball zum 2:0 für die Gäste durch Sven Konarski (76.). Oguzhan Cuhaci machte den Doppelschlag zur 0:3-Pleite für Schwafheim perfekt. Auch weil Schindler den Ball kurz vor Prigge noch unglücklich abfälschte.

So standen die Schwafheimer äußerst bedröppelt mit leeren Händen da, wissen nun, dass drei Teams direkt absteigen und nur der viertletzte Platz die Relegation bedeutet.

"Wie müssen hier vier Tore machen, kassieren stattdessen aber gleich drei", haderte Gemmer zwar mit dem Ergebnis, aber nicht mit seiner Mannschaft. "Die hat sich komplett aufgerieben, hat alles versucht und gekämpft. Nur die Tore wollen nicht fallen." Etwas, was jeder beim SV Schwafheim kennt. Die Luft wird dünn.

Am Ostermontag, dann um 15 Uhr, empfängt der SV Schwafheim den VfL Rhede. Gegen den Tabellenzwölften sollte der SVS möglichst gewinnen.

SV Schwafheim: Prigge, Gazija, M. Bodden, Kocaoglu, L. Dickmann, Schindler, Saljiji (48. Ünlü), Drauschke (69. Uz), Becker (85. Dönmez), K. Bodden, Riad.