Das ist neu Der einzige prominentere Abgang, den die Berliner im Sommer verkraften mussten, ist der von Mitchell Weiser zu Bayer 04. Allerdings fiel der 24-Jährige zuvor in Ungnade. Sein Verkauf gilt in der Bundeshauptstadt als gutes Geschäft – vor allem, weil Manager Michael Preetz ein gutes Händchen bei den Verstärkungen bewies. So verpflichtete er den zuvor aus Salzburg geliehenen Valentino Lazaro fest, der nun eine tragende Säule in der Mannschaft von Trainer Pal Dardai ist. Gut kamen auch der von Liverpool geliehene Marko Grujic und Javairo Dilrosun an, den Preetz ablösefrei aus der Jugend von Manchester United holte.

Die Mannschaft Dardais Verletztenliste ist lang. Vor allem in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld fallen mit Luckassen (Syndesmoseverletzung), Rekik (Muskelfaserriss), Niklas Stark (Knöchelverletzung) und Grujic (Bänderverletzung) vier Leistungsträger aus. Zudem wackelt Per Skjelbred (Zahnschmerzen). Dass auch Routinier Salomon Kalou (Risswunde) sowie Dilrosun (Muskelfaserriss) fehlen werden, sorgt für Personalknappheit. Immerhin ist Mittelfeld-Talent Arne Maier fit, der zuletzt eine ähnlich starke Entwicklung wie Kai Havertz hinlegte.

Die Form Hertha beweist regelmäßig Nerven. Wenn der Hauptstadtklub an die internationalen Plätze heranrückt, setzt es Rückschläge. Gegen Top-Teams tut sich Dardais Elf dabei deutlich leichter. Die Hertha schlug Gladbach, Bayern und Frankfurt, fing sich aber Niederlagen gegen Stuttgart und Düsseldorf.

Darauf muss Bayer 04 achten Mittelstürmer Davie Selke zeigt seit Wochen aufsteigende Form. Die agilen Lazaro und Mathew Leckie unterstützen die vorderste Reihe und sorgen selbst für Gefahr. ⇥(jim-)