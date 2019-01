später lesen Trainer Bosz übernimmt bei Bayer 04 „Ich war nach Dortmund noch nicht fertig mit der Liga“ Teilen

Twittern







Peter Bosz sprüht vor Tatendrang. Der Trainer von Bayer Leverkusen will den Werksklub mit offensiven Fußball in den Europacup führen. Außerdem kündigt er an, aus den Fehlern in seiner Zeit beim BVB gelernt zu haben. Von Dorian Audersch