Angeschlagener Hradecky steht trotz Kieferproblemen im finnischen Aufgebot

Das gab der finnische Verband bekannt.in der neu geschaffenen UEFA Nations League gegen Ungarn (8. September) und drei Tage später gegen Estland.

Hradecky hatte sich Mitte Juli einer Weisheitszahn-Operation unterzogen, bei der jedoch auch eine Zyste aus dem Kiefer entfernt werden musste. Seither fiel der Neuzugang von Eintracht Frankfurt aus, zwischenzeitlich trainierte Hradecky mit einem speziellen Lacrosse-Helm. Am Montag konnte der Schlussmann erstmals ohne Helm trainieren, für das zweite Bundesligaspiel der Leverkusener in Wolfsburg am Samstag kommt ein Einsatz laut Trainer Heiko Herrlich aber noch zu früh.

(SID)