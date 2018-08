Baumgartlinger fehlt Bayer 04 rund zwei Monate

Das ergab eine MRT-Untersuchung am Abend nach dem 1:0 (1:0)-Zittersieg in der Erstrundenpartie des DFB-Pokals beim 1. CfR Pforzheim am Samstag.

Der österreichische Nationalmannschaftskapitän war Ende der ersten Hälfte ausgewechselt worden und wird nun nach Vereinsangaben konservativ behandelt.

Im defensiven Mittelfeld der Werkself wird es vor dem Bundesliga-Auftakt gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky) damit personell eng. Neben Baumgartlinger fällt auch der Chilene Charles Aranguiz mit Knieproblemen auf unbestimmte Zeit aus.

(lt/sid)