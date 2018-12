Sportlich gesehen ist der Wechsel auf Bayers Trainerbank nachvollziehbar. Die Argumente der Verantwortlichen um Simon Rolfes, Rudi Völler und Fernando Carro sind nicht aus der Luft gegriffen. Vielleicht ist der Schnitt zur Winterpause der richtige Schritt, um eine bislang schwierige Saison doch noch auf dem ersehnten Champions-League-Platz zu beenden. Möglich, dass Peter Bosz in Zukunft genau den Zauberfußball in der BayArena zelebrieren lässt, den die Chefetage sehen will. Spielerisch hat das hochveranlagte Team in der Hinrunde zu selten überzeugt. Das ist Heiko Herrlich anzukreiden und dieser Kritik hat er sich stets gestellt. Er wusste um die berüchtigten „Mechanismen“ des professionellen Profi-Fußballs.

Die Art und Weise, wie die wohl härteste Entlassung eines Trainers in der jüngeren Bundesligageschichte abgelaufen ist, hinterlässt dennoch mindestens einen faden Beigeschmack – nicht nur, weil Herrlich einen Tag vor Heiligabend vor die Tür gesetzt wurde. Im Grunde stand er seit Ende August im Kreuzfeuer der öffentlichen Kritik. Ergebnisse und Leistungen reichten im Schnitt nur für graues Mittelmaß, trotz einiger Ausreißer nach oben. Das Umfeld war über Monate notorisch unruhig und es gab Phasen, in denen stündlich mit der Mitteilung gerechnet wurde, das Herrlich seinen Job los ist.

Völler verteidigte den Coach dennoch teils markig und teils patzig. Immer wieder stellte er Jobgarantien aus – einhergehend mit sichtlich steigendem Genervtheitsgrad. Unrühmlicher Höhepunkt war das Wortscharmützel mit Sky-Reporter Marcus Lindemann vor laufenden TV-Kameras am Mittwochabend.

Das Trainer-Hick-Hack war da schon längst zu einer unwürdigen Dauerschleife für alle Beteiligten geworden, die nun ein unseliges Ende in der seligsten Zeit des Jahres gefunden hat. Vor allem war es aber keine Arbeitsgrundlage für Herrlich, über dessen Nachfolge hinter den Kulissen bereits verhandelt wurde.

Sein großer Verdienst bleibt, aus dem Scherbenhaufen, der die Werkself vor seiner Amtsübernahme war, eine Mannschaft geformt und sie auf Platz fünf geführt zu haben. Es ist ihm in seiner zweiten Saison allerdings nicht gelungen, das Team zu entwickeln.

Das soll nun Peter Bosz erledigen, der in Dortmund einst furios startete und dann krachend scheiterte. Nicht nur Völler dürfte hoffen, dass der Rückrundenauftakt am 19. Januar gegen Mönchengladbach glückt. Ansonsten droht schnell die nächste Diskussion, die spätestens dann auch das Handeln der Chefetage in den Fokus rückt.