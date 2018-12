Vor rund einem Jahr machte Bayer Leverkusens Dominik Kohr (24) seiner langjährigen Freundin Melissa einen romantischen Heiratsantrag. Ein Jahr später heirateten die beiden nun. Am Donnerstag gaben sie sich in Kohrs Heimatstadt Trier das Ja-Wort. Das Paar teilte ein Bild von seinem jungen Glück auf Instagram.

Der defensive Mittelfeldspieler und Sohn des ehemaligen Bundesliga-Profis Harald Kohr stand in bislang 19 Pflichtspielen in dieser Saison für die Werkself auf dem Platz. Dabei gelangen ihm zwei Treffer und vier Vorlagen in Pokal, Europa League und Bundesliga.

(sb)