Ford-Ansiedlungspolitik Barke sucht wegen Ansiedlungen Gespräche mit der Stadt Saarlouis

Gerne wolle er mit dem Oberbürgermeister „im Dialog erörtern, wie wir im Interesse von zukunftssicherer Beschäftigung das notwendige Zusammenspiel organisieren können“. Man müsse aber die Erfahrungen am Lisdorfer Berg berücksichtigen. Dazu habe es unterschiedliche Sichtweisen gegeben. „Der damalige Lenkungsausschuss Lisdorfer Berg war unser Kompromiss – nach Haltung einiger Stadträte musste dieser gefunden werden, um überhaupt die Erschließung von Flächen am Lisdorfer Berg möglich zu machen.“ Am Röderberg sei die Lage anders. „Am Röderberg ist sich jeder sicher, dass hier neue Ansiedlungen entstehen müssen und werden. Ich bin daher gerne bereit, in den Dialog zu treten – wir müssen dann aber auch die Erfahrungen des Lenkungsausschusses Lisdorfer Berg gemeinsam evaluieren.“ Barke betont: „Wir brauchen ein Unterstützungsgremium, kein Selektionsgremium. Alle Vorschläge, auch mit kommunalen Maßnahmen unsere Ansiedlungschancen zu erhöhen, sind herzlich willkommen.“