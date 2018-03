Balkonplatte stürzt ab - eine Person schwerst verletzt

Der 77-Jährige wollte laut Meldung der Feuerwehr Recklinghausen einen Balkon im zweiten Obergeschoss eines Hauses demontieren. Dabei stürzte die Balkonplatte herab und riss das aufgebaute Arbeitsgerüst mit um.

Der Mann stürzte mit der Balkonplatte in die Tiefe und wurde unter den Gerüstteilen begraben. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich zudem zwei weitere Arbeiter noch in der Höhe. Sie konnten sich nur schwer an einem Fenstersims im zweiten Obergeschoss festhalten. Der Kranführer konnte sich aus dem Autokran, auf den das Baugerüst gestürzt war, selbstständig befreien.

Die Feuerwehr rettete die beiden Personen am Fenstersims über die Drehleiter. Um den 77-Jährigen kümmerte sich zuerst ein Notarzt. Danach brachte ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Durch die schweren Verletzungen schließt die Feuerwehr bei ihm Lebensgefahr nicht aus.

Die weiteren drei Männer wurden vor Ort untersucht, waren aber unverletzt.

Wie es zu dem Unfall gekommen ist, ermittelt jetzt Kriminalpolizei. Außerdem ist das Amt für Arbeitsschutz eingeschaltet.

