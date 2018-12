Der Bahnstreik ist seit 9 Uhr beendet. Fahren jetzt alle Züge wieder planmäßig?

Nein. Bis alle Züge wieder nach Plan fahren, dauert es seine Zeit. „Wegen der Streikaktivitäten konnten Züge in den Instandhaltungswerken nicht planmäßig gewartet werden, Züge und Personal sind in vielen Fällen nicht an den vorgesehenen Einsatzorten. Züge und Personal wieder richtig einzusetzen wird noch mehrere Stunden in Anspruch nehmen“, erklärt die Bahn auf ihrer Internetseite. Am Morgen kamen in NRW sowohl Fern- als auch Nahverkehr zeitweise völlig zum Erliegen. „Wir versuchen jetzt langsam wieder anzufahren. Die Stellwerke sind wieder besetzt“, sagt NRW-Bahn-Sprecher Dirk Pohlmann kurz nach Streikende.

Komme ich heute nach Feierabend wieder problemlos nach Hause?

Das hängt von der Verbindung und den Arbeitszeiten ab. Im Nahverkehr rechnet Pohlmann noch bis zum Nachmittag mit Einschränkungen. Auch auf den Straßen ist mit Stau zu rechnen: Viele Arbeitnehmer hatten sich schon frühzeitig auf den Streik eingestellt und sind aufs Auto umgestiegen. Am Morgen staute es sich in NRW zeitweise auf mehr als 400 Kilometern.

Muss ich morgen noch mit Verspätungen oder Zugausfällen rechnen?

Das kommt auf die Zuggattung an. „Wir gehen davon aus, dass zumindest im Regionalverkehr morgen alles wieder nach Plan läuft“, sagt Pohlmann. Während sich also die meisten Bahnpendler wieder auf pünktliche Verbindungen verlassen können, sollten Fernreisende noch einen Blick auf die Verspätungsmeldungen werfen. „Der Fernverkehr muss bundesweit koordiniert werden. Da kann es noch vereinzelt zu Verspätungen kommen“, sagt Pohlmann.

Ich habe eine Fahrkarte gekauft, aber mein Zug ist nicht gefahren. Bekomme Ich jetzt mein Geld zurück?

Die Bahn empfiehlt Reisenden mit einer Fahrkarte vom Montag ihre Reise auf den Rest der Woche zu verschieben. Fahrkarten vom Streiktag dürfen noch bis inklusive Sonntag flexibel genutzt werden. Wer dennoch von seiner Reise zurücktreten möchte, kann sich die Kosten in einem Reisezentrum oder einer Agentur der Deutschen Bahn erstatten lassen. Wer sein Ticket online gekauft hat, findet hierfür ein Erstattungsformular unter www.bahn.de.

Drohen weitere Streiks?

Die Gewerkschaft EVG wartet nun auf ein verbessertes Angebot der Bahn. Dann sei sie bereit, die Tarifverhandlungen wieder aufzunehmen. „Die Wucht des Streiks macht deutlich, wie groß die Verärgerung der Kollegen darüber ist, dass weiter kein abschlussfähiges Angebot vorliegt“, sagt ein Sprecher. Wenn nicht, sei in den nächsten Tagen mit weiteren Warnstreiks zu rechnen.