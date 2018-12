Immer wieder gibt es Durchsagen im Hauptbahnhof Essen. „Aufgrund von Warnstreiks der Gewerkschaft EVG wird der Zugverkehr bis voraussichtlich 9 Uhr bundesweit eingestellt“, hallt es durch das Gebäude. Die Reisenden beachten es kaum. Viele spielen auf ihren Handys, schreiben Nachrichten, durchforsten die Bahn-App nach Infos.

Nach gescheiterten Tarifverhandlungen hatte die Bahngewerkschaft zu bundesweiten Streiks am Montagmorgen zwischen 5 und 9 Uhr aufgerufen. In Nordrhein-Westfalen sind Hunderttausende Pendler im Berufsverkehr auf die Bahn angewiesen. Rund 2,4 Millionen Menschen verkehren täglich in NRW auf der Schiene, die meisten davon im riesigen Ballungsraum zwischen Rhein und Ruhr. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will im Tarifkonflikt mit der Bahn ihre Forderungen von 7,5 Prozent Gehaltserhöhung für die rund 160.000 Beschäftigten durchsetzen.

Zwei Stunden lang schon wartet auch eine 52-Jährige aus Essen. 6.52 Uhr sollte ihr Zug sie eigentlich nach Dortmund bringen. „Ich finde es nicht sehr angenehm, aber was soll man machen? Die Leute haben ja das Recht zu streiken.“ Die Pendlerin beklagt, dass es auch sonst häufig Probleme gebe - etwa wegen Bauarbeiten. „Man muss einfach oft viel zu lange warten.“ Und was hat sie die ganze Zeit gemacht? „Ich bin rumgelaufen, um mich warmzuhalten.“

„Die Lage ist nicht schlimmer als gedacht“, sagt ein Mitarbeiter des Bahnhofsmanagements in Köln unserer Redaktion. „Sie ist aber genauso schlimm wie erwartet.“ Die Mitarbeiter vor Ort haben kaum eine ruhige Sekunde, sie werden fortlaufend nach Zugabfahrten gefragt. Die häufigste Antwort: „Der Zug fährt leider nicht.“

Ein bisschen angesäuert ist deshalb auch ein 22 Jahre alter Schüler am Essener Bahnhof, ebenfalls mit Fahrtziel Dortmund. Schon um 8 Uhr hätte er in der Schule sein müssen. „Das hätte man gestern schon ankündigen sollen.“ Hat man. „Oh, dann habe ich das wohl nicht mitbekommen.“ Und ein bisschen Verständnis für die streikenden Mitarbeiter hat er eigentlich auch. „Ich gönne denen das schon.“

Kurz nach 08.30 Uhr, die die ersten Durchsagen, die Hoffnung machen: Wer nach Bochum möchte, kann mit einem Zug auf Gleis 9 fahren. Und auf Gleis 12 fährt gleich einer nach Köln-Nippes - über Düsseldorf. Mit 80 Minuten Verspätung auf Gleis 7 kommt gleich die S3 mit Fahrtziel Oberhausen. „Fährt der auch nach Duisburg?“ Nein, leider noch nicht.

Wie in Essen geht es an allen Bahnhöfen in NRW zu. Frank K. aus Düsseldorf muss eigentlich in 20 Minuten bei der Arbeit in Langenfeld sein. Er ist mächtig sauer "auf die Bahn, die Gewerkschaft und wer sonst noch mit dem Streik zu tun hat". Informationen sind an diesem Morgen Mangelware. In langen Schlangen stehen Reisende an der Information in Düsseldorf und Köln an. Ersatzverkehr gibt es in den meisten Fällen nicht. Zwischen Solingen und Wuppertal wurden zwar Busse eingesetzt, doch die Reisenden am Hauptbahnhof wurden darüber nicht informiert, konnten ihn also nicht nutzen.Umsteigen aufs Auto? Nicht wirklich hilfreich an einem Tag wie diesem. Denn auch auf den Autobahnen herrscht Schrittverkehr. Fast 440 Kilometer lang reihte sich die Blechlawine durch NRW.

Um 9 Uhr dann endlich Entwarnung: „Der Streik ist beendet“, schreibt die Deutsche Bahn auf Twitter, weist aber auch darauf hin, dass über den gesamten Tag mit Einschränkungen gerechnet werden müsse. Entsprechend sehen die Informationstafeln in Düsseldorf und Köln aus: bis zu 180 Minuten Verspätung werden dort angezeigt.

„Wir haben extra einen ICE nach 9 Uhr gebucht, um den Streik zu umgehen“, erzählt Martina E., die mit ihrem Mann von Köln nach Hamburg reisen wollte. „Jetzt hat der Zug aber trotzdem mehr als eine Stunde Verspätung.“ Wie viele andere Reisende steht sie nun mit gepackten Koffern am Hauptbahnhof. „Bis alles reibungslos läuft, wird es noch etwas dauern“, erklärt ein DB-Mitarbeiter gegenüber unserer Redaktion.

Ob und wann Reisende wieder mit einem Streik rechnen müssen ist bislang unklar. Angekündigt hat die Gewerkschaft allerdings weitere Streiks, sollte es in den nächsten Tagen zu keiner Einigung bei den Gehaltsgesprächen kommen.

Mit Material der dpa.