Wir haben zehn Badegewässer in NRW getestet

Multiresistente Keime gehören zu den größten Sorgen von Medizinern und Mikrobiologen. Das sind Keime, die entweder nur auf sehr wenige oder sogar auf keine Antibiotika mehr reagieren. In der Folge lassen sich Krankheiten, die sie auslösen mit Medikamenten nicht mehr heilen, etwa Lungenentzündungen, Harnwegsinfekte oder Blutvergiftungen.

Der bekannteste Vertreter ist der MRSA-Keim, auch als Krankenhauskeim bekannt, weil er immer wieder in Krankenhäusern übertragen wird. Doch Kliniken sind bei weitem nicht der einzige Ort, an dem diese Bakterien auftreten können. Auch in Badeseen können sie vorkommen. Das zeigte eine Untersuchung des NDR an zwölf Badeseen in Niedersachsen Anfang diesen Jahres. Das Ergebnis: In den meisten Gewässern sind multiresistente Keime gefunden worden. Auslöser für die Untersuchung war ein Badeunfall in Frankfurt. Der Mann starb im Krankenhaus an den Folgen. Bei weiteren Untersuchungen fanden die Ärzte multiresistente Erreger in seiner Lunge. Die genaue Todesursache blieb zwar ungeklärt. Allerdings untersuchte das Gesundheitsamt Frankfurt nach dem Todesfall das Bachwasser und entdeckt tatsächlich gefährliche, resistente Keime.

Wie stark und wie viele Gewässer in Deutschland von solchen Keimen belastet sind, ist allerdings weitgehend unbekannt, da es bislang keine systematischen Kontrollen auf solche Erreger gibt. Sicher ist jedoch, dass antibiotika-resistente Keime in der Natur vorkommen und sich dort ausbreiten können.

Gemeinsam mit den Experten vom Institut für Mikrobiologie der Uni Köln haben wir zwischen Mai und Juni zehn Gewässer in der Region auf Krankheitserreger getestet.

Diese Seen haben wir getestet:

Krickenbecker Seen, Nettetal

Kaarster See, Kaarst

Paradiesstrand am Rhein, Düsseldorf

Unterbacher See, Düsseldorf

Adolfosee, Ratheim

Hariksee, Niederkrüchten

Schwalm, Wegberg

Baldeney-See, Essen

Ruhrmündung, Duisburg

Straberger-Nievenheimer See, Dormagen

So haben wir getestet

Aus den Gewässern wurden mit einem keimfreien Behälter Wasserproben entnommen. „Der Behälter hat einen langen Arm, sodass man Proben aus tieferen Wasserstellen ziehen kann“, sagt Manuel Sauer, stellvertretender Leiter der Wasseranalytik an der Uniklinik Köln. Die Proben wurden auf speziell präparierte Agarplatten aufgebracht, die nur das Wachstum von multiresistenten Keimen begünstigen. „Alle Stellen die wir untersucht haben, zeigten keine besorniserregnden Keimzahlen“, sagt Janine Zweigner, Leiterin der Zentralen Krankenhaushygiene der Uniklinik Köln . „Allerdings muss man auch sagen, dass das eine Momentaufnahme ist, eine Stichprobe.“ Je nach Umweltbedingungen können die Proben innerhalb ein paar Wochen auch anders ausfallen. Bei Starkregen beispielsweise drückt es auch viel verschmutztes Wasser aus Äckern und aus der Kanalisation in Bäche und Seen. „Bei Badeseen hängt die Keimzahl auch davon ab, wie viele Besucher in der letzten Zeit da waren und wie heiß es war.“

Was passiert, wenn die Temperaturen extrem nach oben steigen, haben die vergangenen Wochen gezeigt. In einigen Badeseen in NRW wurden als Folge der Hitzeperiode Blaualgen gefunden.

Aus diesem Grund haben wir vier der zehn Seen während der Hitzewelle noch einmal getestet, um herauszufinden, ob sich die Ergebnisse verändert haben.

Am 6. August wurden folgende Seen erneut getestet:

Straberger-Nievenheimer See

Hiltdorfer See

Kaarster See

Unterbacher See

Das Ergebnis: „Auch beim zweiten Test waren wieder keinerlei Nachweise von multiresistenten Keimen zu sehen“, sagt Wasseranalytiker Sauer.

„Das Ergebnis stimmt natürlich erst einmal positiv“, sagt die Spezialistin für Krankenhaushygiene Zweigner. „Aber für ein wirklich verlässliches Ergebnis müsste man unterschiedliche Stellen ein und desselben Gewässers zu unterschiedlichen Wetterbedingungen und an verschiedenen Stellen mehrfach testen.“