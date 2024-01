Braunshausen Backes-Haus wieder ein beliebter Treffpunkt

Von Soldatenschicksalen in Zeiten Napoleons bis zur Kriminalkomödie „Der Koffer“ und der Reisegeschichte „Gegenwind – mit dem Fahrrad zwischen Eis und Feuer“: Das Backes-Haus der Ernst-Wagner-Stiftung in Braunshausen hat sich zu einem beliebten Treffpunkt kultureller Veranstaltungen in der Gemeinde Nonnweiler etabliert.