Ayhan und Sobottka zurück im Fortuna-Training

Die Fortunen sind sich einig: Am Freitag zum Auftakt des 13. Spieltages in der Bundesliga muss gegen Mainz dringend ein Sieg her. Die Düsseldorfer waren zwar mit einem Zähler von der Partie beim FC Bayern München zurückgekehrt, doch die Tabellensituation ist als Vorletzter weiterhin prekär.

Da kommt Trainer Friedhelm Funkel gerade recht, dass er mit der Rückkehr von Kaan Ayhan und Marcel Sobottka ins Training zwei weitere Alternativen in der Abwehr und im Mittelfeld hat. Die Verletzungen des Duos sind ausgeheilt, es machte bei der Übungseinheit am Dienstag einen sehr guten Eindruck. Der Konkurrenzkampf im Team wird dadurch noch größer. Funkel hat die Qual der Wahl.

Die Frage ist, welche personellen Änderungen der Coach aus taktischen Gründen an seiner beim Deutschen Meister so stark aufspielenden Mannschaft vornimmt.

Innenverteidiger Ayhan hatte im jüngsten Heimspiel gegen Hertha BSC nach mäßigen Leistungen aussetzen müssen. Funkel hatte ihn dann für die Partie in München zwar wieder vorgesehen, doch da musste er wegen einer Zehenverletzung passen, die er sich während der Länderspielpause bei seinem Einsatz für die türkische Nationalmannschaft zugezogen hatte. Nun hat sich der 24-Jährige wieder zurückgemeldet, den Funkel trotz seines jüngsten Leistungstiefs als seinen „Abwehrchef“ bezeichnet. Möglich also, dass Innenverteidiger Marcin Kaminski für ihn wieder auf die Bank muss – oder Robin Bormuth, der gegen Robert Lewandowski aber eine bärenstarke Vorstellung gab.

Für das defensive Mittelfeld ist Marcel Sobottka wieder eine Option, den Funkel eigentlich immer bringt, wenn er fit ist.

Beachtlich sind die Fortschritte, die Raphael Wolf im Training macht. Am Dienstag begann er erstmals seit seiner Gehirnerschütterung mit dem normalen Aufwärm-Programm der Keeper, nach einer halben Stunde verschwand er aber vorsichtshalber wieder in der Kabine.