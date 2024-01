Leseförderung Lesung in der Lasbachschule beeindruckt Kinder

Denn am Ende scharten sich die Kinder regelrecht um den Schriftsteller, erstanden das Buch und ließen es sich gern signieren. „Einen Autor hautnah zu erfahren, ist ja schon toll“, schwärmte Schulleiterin Vera Friedling, die sich gleich zwei Exemplare sicherte. Doch neben dem Geschäft für den Urheber werde auch die Nachfrage nach Büchern insgesamt angekurbelt – und somit die Freude am Lesen. „Solche Lesungen sind wahre Booster für die Leselust“, sagte Friedling. Dies würde sich beispielsweise in der Zahl der abgeholten Bücher in der Ausleihe der Schule niederschlagen. An zwei Tagen war Harald Klein jeweils zu zwei Schulstunden in der Mehrzweckhalle der Schule und las so für alle Klassenstufen. Der SZ-Besuch war in der Klassenstufe 2 am ersten Tag.