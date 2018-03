Ausgelöster Heimrauchmelder

Die Feuerwehr Mettmann wurde am Karfreitag zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in einem Mehrfamilienhaus am Freistein alarmiert.

Da zunächst unklar war, ob es sich um ein reales Brandgeschehen handelt und sich noch Personen in der Wohnung befinden, wurde die Türe der betroffenen Wohnung gewaltsam geöffnet und die Wohnung kontrolliert. Der Heimrauchmelder hatte ohne ersichtlichen Grund ausgelöst und der Einsatz der Feuerwehr war somit schnell wieder beendet. Im Einsatz waren die Kräfte der Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen und 18 Mann, der Rettungsdienst der Stadt Mettmann sowie die Polizei.