Augusta richtet 2019 erstmals Damen-Turnier aus

Der Augusta National Golf Club wird im 87. Jahr seines Bestehens zum ersten Mal ein Damen-Turnier ausrichten. Die Premiere der Augusta National Women's Amateur Championship werde in der Woche vor dem Masters 2019 ausgetragen, kündigte der neue Club-Vorsitzende Fred Ridley am Mittwoch (Ortszeit) an. "Wir glauben, dass diese Veranstaltung einen bedeutenden und nachhaltigen Einfluss auf die Zukunft des Damen-Golfs haben wird", sagte Ridley. Geplant ist ein internationales Starterfeld von 72 Spielerinnen. Das Turnier geht über drei Runden. Die ersten beiden werden auf einem Golfplatz in der Nähe des Augusta National Golf Clubs gespielt. Die besten 30 Spielerinnen qualifizieren sich für die Finalrunde auf dem legendären Platz an der Magnolia Lane. Der Augusta National Golf Club ist einer der elitärsten Golfclubs der Welt. Erst nach jahrzehntelanger Debatte nahm der Privatclub im Jahr 2012 die ehemalige US-Außenministerin Condoleezza Rice und die Unternehmerin Darla Moore als erste Frauen auf.

(dpa)