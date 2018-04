später lesen Leichlingen Auffahrunfall mit drei Verletzten Teilen

Twittern







Am Sonntag um 17.50 Uhr befuhr eine 43-jährige Hildenerin mit ihrem Pkw die L 294 aus Witzhelden kommend, in Fahrtrichtung Leichlingen. Hierbei bemerkte sie zu spät, dass in Höhe des Obstladens Conrads einige vor ihr fahrende Fahrzeuge gestoppt hatten, bzw. anhielten. Der Grund hierfür war, dass einer der Verkehrsteilnehmer nach links auf das Gelände des Hofladens einbiegen wollte und die entgegenkommenden Fahrzeuge zuvor passieren lassen musste.