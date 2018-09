später lesen In Schlangenlinien über die Autobahn Twingo-Fahrerin schlingert mit über zwei Promille Teilen

Twittern







Am Mittwochabend informierte ein Verkehrsteilnehmer die Völklinger Polizei, dass ein roter Renault Twingo mit Schlangenlinien auf der Autobahn A 620 in Fahrtrichtung Saarlouis fahre. Die ausgerückten Polizeibeamten konnten den Pkw in Höhe Geislautern sichten und kurz danach einer Kontrolle unterziehen.