Auch Venlo steht gegen Enschede unter Druck

Nach der Länderspielpause geht es für VVV Venlo in der höchsten niederländischen Fußballliga mit einem Heimspiel weiter. Im Seacon Stadion - De Koel gastiert am Ostersonntag (12.30 Uhr) der FC Twente Enschede. Zur Überraschung der Fußball-Kenner stehen die Gäste auf dem letzten Tabellenplatz in der Ehrendivision. Aufgrund finanzieller Unregelmäßigkeiten drohte zum Ende der Saison 2016/17 ein Lizenzentzug, der den Zwangsabstieg zur Folge gehabt hätte. Mit nur vier Siegen könnte es am Saisonende dann in die Jupiler League gehen. Nach zwölf Spieltagen ohne Sieg haben die Verantwortlichen die Reißleine gezogen. Trainer Gertjan Verbeek, der in Deutschland aus seiner Zeit beim 1. FC Nürnberg und dem VfL Bochum bekannt ist, wurde in dieser Woche von seinen Aufgaben entbunden. Sein bisherige Assistent Marino Pusic wird in Venlo die Verantwortung an der Seitenlinie haben.