Erklären wir’s mal so: Jens Spahn ist zum Geburtstag eingeladen. Er will nicht hin, und hat gar keine Lust dazu. Will lieber in den neuesten angesagten Club. Ein Geschenk will er auch nicht kaufen. Alle stürmen auf ihn ein. „Das kannst du nicht machen, du hast’s der Oma versprochen.“ Der Jens sieht das ein. Er klaubt zusammen, was er grad so findet, schnell noch zum Friedhof ein paar Blumen stibitzt, und dann zeigt er, was er wirklich drauf hat. Grandios verpacken! Die Oma ist hin und weg, hat zwar nichts bekommen, aber schreibt umgehend ihr Testament um. Ich glaub’, das trifft’s. Arme Oma, schlauer Jens.

Stefan Rixecker, St. Ingbert