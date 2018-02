später lesen München ARD sucht im Fall Wedel in den Archiven Teilen

Twittern







Im Fall der Missbrauchsvorwürfe gegen den Filmregisseur Dieter Wedel sucht die ARD in den Archiven ihrer Sender und Produktionsfirmen nach Belegen. "Sobald die Untersuchungen beendet sind, wahrscheinlich in einigen Wochen, werden wir die Ergebnisse öffentlich machen - soweit das im Rahmen des Opferschutzes möglich ist", sagte ARD-Vorsitzender Ulrich Wilhelm in München. Bei einer zweitägigen Sitzung der ARD-Intendanten ging es vor allem um die Neugestaltung des Telemedienauftrages, der die Präsenz des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Internet regelt, sowie um Strukturreformen.