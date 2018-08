Antiautoritäre Eltern sind Ursache

In Ihrem Bericht haben Sie viele pseudoschlaue Meinungen veröffentlicht. Aber man muss nur 30 bis 40 Jahre zurückdenken. Dort findet man die Wurzeln des Problems. Es wurde die antiautoritäre Erziehung propagiert. Danach hat der Gesetzgeber dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt mit der gesetzlichen Regelung, dass Kinder nicht mehr durch tätliche Maßnahmen bestraft werden durften. In der Gerichtsserie der Richterin Salesch betonte diese fast in jeder zweiten Sendung, dass das Fernsehverbot ebenfalls verboten ist, da dies eine Foltermaßnahme sei. Aber es scheint unmöglich zu sein, diesen Unsinn auszurotten.

Manfred Wollschläger, Saarbrücken