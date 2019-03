Die Bundespolizei hat ihre Beamten bei den verschärften Kontrollen wegen der Schüsse von Utrecht über das normale Maß hinaus bewaffnet. „Das ist für die Kollegen eine besondere Lage“, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Kleve. Die Bundespolizei kontrolliert an der deutschen Grenze bei Verdacht Fahrzeuge.Es gelte zu verhindern, dass „diese Person oder diese Personen unkontrolliert nach Deutschland einreisen“, sagte der Sprecher.

Der Tatort Utrecht liegt nur etwa 75 Kilometer von der deutschen Grenze bei Kleve entfernt. Die Polizei fahndet nach den Schüssen in einer Straßenbahn nach einem 37-jährigen Mann, der in der Türkei geboren sein soll.

Das Innenministerium NRW hat der Essener Polizei die Führung des landesweiten Einsatzes übertragen. Aktuell herrscht in der Gemeinde Utrecht die höchste Terrorwarnstufe. Die Bevölkerung soll in Gebäuden bleiben. Auch das Krisenreaktionszentrum des Auswertigen Amtes veröffentlichte auf Twitter den Hinweis, sich an einem sicheren Ort aufzuhalten.

Landesweit seien alle Kreispolizeibehörden informiert. Streifenwagen-Besatzungen würden nach dem Mann Ausschau halten. Die niederländische Polizei hatte ein Foto von dem Mann aus der Straßenbahn veröffentlicht.

„Selbstverständlich steht die NRW-Polizei in dieser schwierigen Situation an der Seite ihrer niederländischen Kollegen und unterstützt sie nach Kräften“, sagte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU). In Deutschland hat die Polizei eine kostenlose Rufnummer für wichtige Hinweise eingerichtet. Wer etwas beobachtet hat, kann sich unter folgender Rufnummer bei der Polizei Essen melden: 0800-6677123.

Der Tatort Utrecht liegt nur etwa 75 Kilometer von der deutschen Grenze bei Kleve entfernt. Die Bundespolizei kontrolliert an der deutschen Grenze bei Verdacht Fahrzeuge.

(skr)